Часть Петрозаводска осталась без электричества из-за аварии

Сегодня в 9:20 в Петрозаводске ряд домов остался без электричества. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ЕДДС, свет пропал в зданиях на проспекте Александра Невского, а также на улицах Луначарского и Коммунистов. Отключение произошло из-за повреждения на сетях.

Энергетики занимаются восстановительными работами. Электричество обещают вернуть в дома к 11 утра. // Фото: unsplash.com