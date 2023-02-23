Личности погибших в гараже в Карелии удалось установить

Прокуратура Сегежского района контролирует установление обстоятельств гибели трех человек в гаражном боксе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла днем 21 февраля. В одном из гаражей были обнаружены трупы людей.

По данным надзорного органа, к настоящему времени личности погибших удалось установить. Все они - жители Сегежи. Погибли двое мужчин и женщина. Более подробная информация о жертвах не раскрывается.

Напомним, погибшие мужчина и женщина были обнаружены на полу гаража, еще один мужчина был найден в обгоревшем автомобиле ВАЗ-2107. Как отмечают в пресс-службе прокуратуры, в машине нашли остов электрического прибора, подключенный к сети. Предположительно, произошло возгорание электроприбора, в результате чего люди отравились продуктами горения.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. // Фото Следственного комитета