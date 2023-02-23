Вылетевший на тротуар в Петрозаводске автомобиль едва не убил пешехода

В среду в 20 часов в Петрозаводске на Первомайском проспекте автомобиль вылетел на тротуар и едва не сбил пешехода. Видео момента происшествия публикует dtpptz.

Все случилось у дома №40. На кадрах видно, как пешеход вынужден спасаться, перелезая через забор, после того, как легковой автомобиль вылетает с проезжей части. Машину занесло при движении по проспекту в сторону центра города.

В результате столкновения с ограждением транспортное средство получило серьезные повреждения. Есть ли пострадавшие, пока не известно. // Фото и видео: dtpptz