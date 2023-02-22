Неудачливого грабителя сперва пожалели, а потом отправили за решетку

Жителя Карелии за покушение на грабеж осудили к 160 часам обязательных работ. Но потом заменили ему наказание на лишение свободы, сообщили в прокуратуре республики.

Дело в том, что 40-летний мужчина в октябре – декабре прошлого года больше 8 раз уклонился от обязательных работ, хотя его предупреждали о недопустимости такого поведения.

Причиной стало злоупотребление спиртным. В итоге не отбытое наказание принудительными работами заменили на лишение свободы. // фото: freepik.com