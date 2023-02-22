Два автомобиля в лобовую столкнулись в Петрозаводске

Утром 22 февраля два легковых автомобиля столкнулись в Петрозаводске. ДТП произошло на улице Маршала Мерецкова в 09:55, в районе ее пересечения с набережной Ла-Рошель, передает dtpptz.ru.

Автомобили врезались друг в друга на перекрестке неравнозначных дорог, который не регулируется. Один выезжал с набережной Ла-Рошель, поворачивая налево на улицу Маршала Мерецкова.

Второй в это время ехал по улице Маршала Мерецкова по главной дороге из центра. Машины столкнулись лоб в лоб и получили повреждения. Аварию запечатлела видеокамера «Ситилинк». // фото, видео: dtpptz.ru