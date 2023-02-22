Бабушка из-за внука ударила чужого ребенка и заплатит 70 000 рублей

Женщина в Сортавале дала пощечину 7-летнему мальчику, который обидел ее внука. Прокуратура обратилась с иском в суд для защиты прав ребенка, сообщили в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел в июле минувшего года на одной из детских площадок. Местная жительница решила, что ее внука обидел другой мальчик. Из-за этого 54-летняя женщина ладонью ударила ребенка по щеке.

Бабушку-защитницу привлекли к административной ответственности за побои и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Однако мальчик после этого случая переживал, плохо спал, плакал и боялся повторной встречи с ударившей его женщиной. В результате суд взыскал с нее в качестве компенсации морального вреда 70 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика и его матери. // фото: pixabay.com