Задержан виновник наезда на пешехода на Древлянке

В Госавтоинспекции Петрозаводска отреагировали на резонансное ДТП с участием пешехода, произошедшее вечером 23 февраля на Березовой аллее в Петрозаводске.

По данным ГИБДД, в 18:03 автомобиль «Лексус» наехал на 34-летнего мужчину. Пешеход получил травмы и был госпитализирован в БСМП. Автомобилист же скрылся.

Отмечается, что немного раньше, в 17:47, этот же водитель устроил ДТП на улице Чапаева и тоже уехал с места аварии. Автомобилист найден. Им оказался 39-летний горожанин. До решения суда мужчина задержан, в отношении него составлены административные протоколы.

Водитель также отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. // Фото: скриншот видео CityLink