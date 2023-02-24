Молодая петрозаводчанка покупала собаку и нарвалась на мошенника

В полицию Петрозаводска обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенника, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что нашла в Интернете объявление о продаже собаки. Она списалась с продавцом и договорилась о доставке. Собеседник прислал ей ссылку на сайт, на котором необходимо было оформить заявку. Там женщина ввела данные своей карты и код из смс-сообщения. После этого со счета были списаны 70 тысяч рублей.

По заявлению горожанки проводится проверка. Полиция просит жителей Карелии быть внимательными при совершении сделок через Интернет. // Фото: freepik.com