Пожилой мужчина спасся на пожаре в Карелии

Отряд противопожарной службы Пудожского района рассказал о пожаре, произошедшем утром 23 февраля в деревне Авдеево. Информация появилась в паблике отряда.

Напомним, огонь вспыхнул в жилой доме накануне в десятом часу утра. На место выехали две единицы техники и восемь специалистов. По данным источника, до прибытия пожарных хозяин дома - 82-летний мужчина - успел самостоятельно эвакуироваться.

В доме стояло сильное задымление, пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с возгоранием. Итоговая площадь пожара составила 25 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Причина ЧП устанавливается. // Фото паблика отряда противопожарной службы Пудожского района