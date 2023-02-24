Дебошир нагрянул в магазин в карельском поселке

На днях в одном из магазинов в поселке Надвоицы была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники торговой точки рассказали, что один из посетителей пришел в магазин пьяным. Мужчина нецензурно выражался, вел себя агрессивно, мешал работе персонала. На просьбы покинуть помещение покупатель ответил категорическим отказом.

25-летнего дебошира задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com