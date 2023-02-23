Погиб послушник Валаамского монастыря

Сегодня днем на острове Валаам произошла трагедия. Об этом сообщает паблик Валаамского монастыря в соцсети.

По данным источника, провалился под лед Ладожского озера и погиб послушник Николай Богачев. Он был насельником скита преподобного Александра Свирского на острове Святой.

«Просим Ваших святых молитв за новопреставленного раба Божия послушника Николая. Царство небесное, вечный покой», - говорится в сообщении монастыря. // Фото: unsplash.com, vk.com/valaam