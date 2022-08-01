Жителя Карелии избили и ограбили в подъезде

В полицию Олонца обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что его приятель стал жертвой преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что мужчины выпивали в одном из городских общежитий. Когда алкоголь закончился, приятели вышли в коридор и один из них дал второму 400 рублей, чтобы тот сходил в магазин за добавкой. Свидетелем этого разговора стал 36-летний мужчина. Он дождался возвращения участника застолья из магазина и, увидев, что тот идет с пустыми руками, потребовал деньги. Получив отказ, он набросился на мужчину с кулаками, нанес ему несколько ударов по лицу, схватил деньги и скрылся.

К моменту задержания горожанин уже успел потратить деньги на алкоголь и такси. Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Фото: unsplash.com