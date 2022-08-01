Найдена одна из пропавших в Петрозаводске женщин

В Петрозаводске найдена 36-летняя женщина, считавшаяся пропавшей без вести. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Горожанка ушла из дома и не вернулась 23 июля. В розыск ее объявили 29 июля.

Стражи порядка отмечают, что криминальной составляющей в исчезновении женщины нет. При этом не уточняется, где именно она находилась и при каких обстоятельствах была найдена. Фото «Петрозаводск говорит»