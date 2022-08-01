01 августа 2022, 09:54
Найдена одна из пропавших в Петрозаводске женщин
Криминальной составляющей в исчезновении 36-летней горожанки полиция не обнаружила
В Петрозаводске найдена 36-летняя женщина, считавшаяся пропавшей без вести. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
Горожанка ушла из дома и не вернулась 23 июля. В розыск ее объявили 29 июля.
Стражи порядка отмечают, что криминальной составляющей в исчезновении женщины нет. При этом не уточняется, где именно она находилась и при каких обстоятельствах была найдена. Фото «Петрозаводск говорит»