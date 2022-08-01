«Тойота» и «Форд» столкнулись в Пряжинском районе, пострадал ребенок

Авария с участием двух иномарок произошла в тот момент, когда один из водителей выполнял маневр разворота. Подробности столкновения рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

Утром 30 июля на автодороге Петрозаводск-Суоярви столкнулись «Тойота Фортюнер» и «Форд Фьюжн». В ведомстве предварительно установили, что 74-летний водитель «Тойоты» не убедился в безопасности, когда разворачивался. Произошло столкновение. Пострадали 42-летний мужчина и семилетний ребенок. Оба – пассажиры «Тойоты». (фото unsplash.com, Egor Ivlev)