Жителя Карелии избили и ограбили на улице средь бела дня

В Сортавале вынесен приговор местному жителю. Мужчину обвиняли в разбойном нападении, а также в избиении полицейского, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в октябре 2023 года горожанин решил завладеть имуществом знакомого. Средь бела дня он напал на мужчину на улице и избивал до тех пор, пока жертва не перестала оказывать сопротивление. Затем бандит забрал мобильник потерпевшего и другие вещи и скрылся.

Через несколько дней нападавшего задержали и доставили в полицию. В отделении он напал на стража порядка и избил его руками и ногами.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt