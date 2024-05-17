17 мая 2024, 19:17
Пешеходы едва не оказались под колесами после ДТП в Петрозаводске
Дорожный инцидент на проспекте Карла Маркса попал на видео
Сегодня утром в Петрозаводске на проспекте Карла Маркса произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, ехавший в сторону площади Кирова, влетел в машину, которая остановилась, чтобы пропустить пешеходов. От удара этот автомобиль отбросило вперед. Пешеходам повезло - они уже успели пройти мимо.
В результате аварии движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink