Столкновение автомобилей на Лесном проспекте попало на видео

Сегодня в 12:16 в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как ехавший в сторону Пятого поселка автомобиль врезался в затормозившую впереди машину.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink