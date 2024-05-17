17 мая 2024, 18:06
Происшествия

Столкновение автомобилей на Лесном проспекте попало на видео

Две машины не поделили дорогу у радиозавода

Сегодня в 12:16 в Петрозаводске на Лесном проспекте произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink, ролик публикует группа «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как ехавший в сторону Пятого поселка автомобиль врезался в затормозившую впереди машину.

В результате происшествия транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink

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