Следовавший в Петрозаводск поезд задержался в пути на четыре часа

Утром 17 мая по техническим причинам был задержан в пути поезд Санкт-Петербург - Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

По данным ОЖД, были выявлены технические неполадки в одном из вагонов. Он был отцеплен, а пассажиров пересадили на свободные места в другие вагоны.

В Петрозаводск поезд прибыл с задержкой более четырех часов. В столице Карелии к составу присоединили еще один вагон.

Железнодорожники принесли извинения пассажирам за неудобства. // Фото «Петрозаводск говорит»