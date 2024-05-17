17 мая 2024, 17:03
Следовавший в Петрозаводск поезд задержался в пути на четыре часа
Неполадки возникли в пути у поезда Санкт-Петербург - Мурманск
Утром 17 мая по техническим причинам был задержан в пути поезд Санкт-Петербург - Мурманск. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
По данным ОЖД, были выявлены технические неполадки в одном из вагонов. Он был отцеплен, а пассажиров пересадили на свободные места в другие вагоны.
В Петрозаводск поезд прибыл с задержкой более четырех часов. В столице Карелии к составу присоединили еще один вагон.
Железнодорожники принесли извинения пассажирам за неудобства. // Фото «Петрозаводск говорит»