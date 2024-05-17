Мужчину убили ножницами в Петрозаводске

В Петрозаводске вынесен приговор местному жителю. Мужчину обвиняли в убийстве приятеля, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В суде было установлено, что в декабре 2023 года горожанин вступил в конфликт со своим знакомым в одной из квартир карельской столицы. Мужчина в этот момент был пьян. Он схватил ножницы и нанес потерпевшему множество ударов в грудь. Пострадавший умер от кровопотери.

Свою вину нападавший полностью признал. Ему было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com / Max Fleischmann