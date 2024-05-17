Вынесен приговор убийце двух жителей Карелии

Верховный суд Карелии вынес приговор 36-летнему жителю Сегежи. Мужчина обвинялся в двойном убийстве.

В суде было установлено, что в августе 2022 года в лесу недалеко от дворца спорта в Сегеже осужденный спровоцировал конфликт с проходившими мимо мужчинами. Он напал на прохожих и нанес одному не менее девяти ударов ножом, а второму - не менее двух. Пострадавшие умерли на месте.

Присяжные единогласно провозгласили обвинительный вердикт. На основании этого Верховный суд назначил убийце наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Мужчине при этом грозило пожизненное лишение свободы. // Фото: unsplash.com / Lilartsy