Водителя такси судили после ДТП в Петрозаводске

В Петрозаводске осужден 47-летний мужчина, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, что повлекло причинение вреда здоровью другого человека. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

По данным источника, 23 февраля этого года водитель такси на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманской при повороте не пропустил другую машину. Произошло ДТП, в котором травмы получила 54-летняя пассажирка такси.

Суд рассмотрел административное дело и назначил виновнику аварии штраф в размере 25 тысяч рублей. Эти деньги будут взысканы в пользу государства. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe