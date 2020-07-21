Жителя Карелии будут судить за убийство собутыльника во время застолья

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщает СУСК по РК

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый выпивал в компании своего знакомого на даче в Сегежском районе. Во время застолья между ними произошел конфликт. Лучшим аргументом в споре оказались кулаки и нож. Обвиняемый причинил потерпевшему множественные телесные повреждения руками, а также нанес несколько ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.