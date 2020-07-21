21 июля 2020, 12:45
Происшествия

Жителя Карелии будут судить за убийство собутыльника во время застолья

Кровавая трагедия разыгралась весной в дачном кооперативе в Сегежском районе республики

В Сегеже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве, сообщает СУСК по РК 

По версии следствия, в мае 2020 года обвиняемый выпивал в компании своего знакомого на даче в Сегежском районе. Во время застолья между ними произошел конфликт. Лучшим аргументом в споре оказались кулаки и нож. Обвиняемый причинил потерпевшему множественные телесные повреждения руками, а также нанес несколько ножевых ранений. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд. 

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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