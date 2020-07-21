21 июля 2020, 12:28
Происшествия

Житель Кондопожского района пропал по пути на дачу

Полицейские просят помощи в розыске пожилого человека

Полиция Кондопожского района ведет розыск пожилого мужчины, который поздно вечером отправился к себе на дачный участок и бесследно исчез, сообщает МВД Карелии.

17 июля Вершинин Юрий Петрович, 1935 года рождения,

«безвестно пропал, двигаясь в вечернее время (после 21:00) на свой дачный участок по дороге от железнодорожной станции Кедрозеро до деревни Лижма».

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения.

Был одет: черную кепку, куртку с капюшоном защитного цвета, серые брюки, зимние кожаные сапоги с мехом.


Всех, кто обладает существенной информацией, просят звонить по телефонам: +7-953-544-27-69, +7-921-220-69-16, +7(81451)2-09-02 или 02 (с мобильного -102).

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Метки: 
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Розыск
Кондопожский район
Карелия