Житель Кондопожского района пропал по пути на дачу

Полиция Кондопожского района ведет розыск пожилого мужчины, который поздно вечером отправился к себе на дачный участок и бесследно исчез, сообщает МВД Карелии.

17 июля Вершинин Юрий Петрович, 1935 года рождения,

«безвестно пропал, двигаясь в вечернее время (после 21:00) на свой дачный участок по дороге от железнодорожной станции Кедрозеро до деревни Лижма».



Приметы: на вид 80-85 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения.

Был одет: черную кепку, куртку с капюшоном защитного цвета, серые брюки, зимние кожаные сапоги с мехом.