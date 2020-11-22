Жителя Карелии будут судить за повторную пьяную езду

В субботу в 16:30 в поселке Челмужи Медвежьегорского района 43-летний водитель автомобиля «Нива» врезался в забор и сбежал с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Через некоторое время мужчина был найден. Он имел признаки алкогольного опьянения, что подтвердило и медосвидетельствование. При этом права управлять транспортом водитель не имел - он был лишен прав за пьяное вождение.

Теперь мужчине предстоит понести уже уголовную ответственность. Его судьбу решит суд. Также он будет наказан за оставление места ДТП. Фото пресс-службы ГИБДД Карелии