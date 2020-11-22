22 ноября 2020, 15:01
Шторм повалил деревья и заблокировал проезд к детскому саду в Видлице
Пожарные Олонецкого района были вынуждены ликвидировать последствия непогоды
В Олонецком районе местные пожарные занялись ликвидацией разгула стихии. В Видлице упавшие деревья перегородили дорогу, сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.
Сотрудники пожарной части села Видлица устраняли последствия вчерашнего шторма сегодня утром. После непогоды оказался перегорожен проезд к местному детскому саду. Пожарные приняли решение на месте распилить деревья.
Напомним, накануне МЧС предупреждало жителей Карелии об усилении ветра до 15-18 м/с. Сильный ветер сохранился в республике и сегодня.