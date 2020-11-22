22 ноября 2020, 13:47
Происшествия

В Петрозаводске у мужчины забрали автомобиль за несколько нарушений

Автоинспекторы остановили автомобиль, нарушивший правила проезда перекрестка

В Петрозаводске инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила проезда перекрестка улиц Чапаева и Пархоменко. Машина проехала прямо с левой полосы, предназначенной для поворота налево, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

При проверке документов выяснилось, что водительсике права у мужчины были просрочены на два дня. Ко всему прочему, в машине он перевозил с нарушением требований безопасности шестилетнего ребенка.

Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены протоколы. Фото пресс-службы ГИБДД

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Метки: 
Петрозаводск
улица Чапаева
ГИБДД
водительские права
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