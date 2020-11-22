В Петрозаводске у мужчины забрали автомобиль за несколько нарушений

В Петрозаводске инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила проезда перекрестка улиц Чапаева и Пархоменко. Машина проехала прямо с левой полосы, предназначенной для поворота налево, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

При проверке документов выяснилось, что водительсике права у мужчины были просрочены на два дня. Ко всему прочему, в машине он перевозил с нарушением требований безопасности шестилетнего ребенка.

Автомобиль нарушителя отправили на специализированную стоянку. В отношении водителя составлены протоколы. Фото пресс-службы ГИБДД