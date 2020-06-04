Жителя Карелии будут судить за обман с компенсацией проезда

В Кеми будут судить мужчину, обвиняемого в мошенничестве. Как предполагает Следком по Карелии, в 2018 году мужчина ездил в отпуск за пределы республики на служебном автомобиле.

В надежде получить компенсацию проезда, обвиняемый составил авансовый отчет, приложил документы с ложными сведениями о том, что он ездил на своей личной машине. В результате он получил компенсацию в размере более 19,8 тысяч рублей, которая была расценена следователями, как хищение. В ходе расследования мужчина вернул эти деньги, добавили в СУ СК.

Наказание за преступление предусмотрено в виде лишения свободы до шести лет.