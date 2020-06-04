Гонщик промчался по трассе в Карелии со скоростью более 140 км/час

Дорожная полиция зафиксировала превышение скорости на трассе «Сортавала» в Пряжинском районе.

Автомобиль «Шкода Октавия» двигался в сложных дорожных условиях - дождь и плохая видимость, со скоростью более 140 км/час, сообщает ГИБДД Карелии. Водитель, 28-летний житель Сортавалы привлечен к административной ответственности.

Сотрудники ведомства призывают водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и здравым смыслом, не превышать установленную скорость и не подвергать опасности свою жизнь и других участников движения.

Фото: Госавтоинспекция Карелии