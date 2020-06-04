Водитель мопеда лишился транспортного средства после встречи с ГИБДД

В Карелии нарушителями ПДД становятся не только автомобилисты, но и водители мопедов. В минувшуюю среду в Петрозаводске от управления мопедом был отстранен 25-летний водитель.

По сообщению дорожной полиции, он не имел прав управления. Ко всему прочему, водитель перевозил пассажира без мотошлема.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за нарушение правил применения мотошлемов и за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав.

Мопед переместили на специализированную стоянку.

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска