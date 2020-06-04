04 июня 2020, 18:28
Водитель мопеда лишился транспортного средства после встречи с ГИБДД
25-летний водитель не имел прав, а также катал пассажира без мотошлема
В Карелии нарушителями ПДД становятся не только автомобилисты, но и водители мопедов. В минувшуюю среду в Петрозаводске от управления мопедом был отстранен 25-летний водитель.
По сообщению дорожной полиции, он не имел прав управления. Ко всему прочему, водитель перевозил пассажира без мотошлема.
В отношении нарушителя составлены административные материалы за нарушение правил применения мотошлемов и за управление транспортным средством водителем, не имеющим прав.
Мопед переместили на специализированную стоянку.
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска