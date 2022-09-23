Жительницу Карелии заставили оформить кредит и отдать деньги

Очередной жертвой мошенников стала жительница одной из деревень Прионежского района. Женщина лишилась денег после звонка с незнакомого номера, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что одобрен кредит, заявку на получение которого подавала дама. Та ответила, что никаких заявок не оставляла. Тогда к разговору подключился менеджер, который пояснил, как отказаться от кредита. Жительница республики выполнила все указания и не поняла, как сообщила собеседнику пароль от Интернет-банка. Вскоре она выяснила, что на ее имя оформлен кредит. В итоге 258 тысяч рублей пропали, а лже-сотрудники банка перестали выходить на связь.

В полиции приняли заявление женщины, но возвращать деньги финансовой организации ей все равно придется. Фото: unsplash.com