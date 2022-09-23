Пенсионер разрубил топором и сжег четыре дорожные камеры

68-летнему кондопожанину грозит уголовное преследование за повреждение дорожных камер, фиксирующих нарушения.

По версии полиции, пенсионер повредил четыре передвижных комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД. Устройства размещались за Кондопогой. Ущерб оценили в 487 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД.

В беседе с полицией мужчина рассказал, что скопил около 20 штрафов за превышение скорости, решил повредить устройства. По версии правоохранителей, мужчина разбивал камеры топором, а затем поджигал. Жителю Карелии может грозит лишение свободы до двух лет. Фигурант уголовного дела пообещал возместить ущерб. (фото unsplash.com, Christopher Burns)