Жительницу Карелии оштрафовали за сдачу в аренду квартиры иностранцам

В Лахденпохском районе полицейские выяснили, что местная жительница сдала жилье приезжим из одной из стран ближнего зарубежья. Однако, никаких документов в органы внутренних дел о прибытии в район иностранцев предоставлено не было, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В итоге хозяйка квартиры была наказана - за каждого проживающего без регистрации гостя России она заплатит по две тысячи рублей штрафа. Иностранцы также были оштрафованы.

Позже выяснилось, что гости из ближнего зарубежья также работали в Лахденпохском районе. Их работодатель не уведомил органы МВД об этом. На первый раз организация отделалась предупреждением.

В МВД напомнили, что за нарушения миграционного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Фото pulse19.ru