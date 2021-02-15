Мошенники украли миллион рублей из семейного бюджета жителей Карелии

В полицию Кемского района обратилась 43-летняя горожанка. Она рассказала, что после разговоров с мошенниками лишилась более одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Сперва женщине позвонили лжесотрудники одного банка. Сообщив ей, что кто-то проводит со счетом горожанки подозрительные операции, мошенники предложили сверить данные счета. Получив всю необходимую информацию, они списали с карты своей жертвы более 157 тысяч рублей. Но это было только начало атаки.

Жительнице Кеми снова позвонили и на этот раз от лица работников другого банка убедили, что на счета, открытые в этом учреждении, проводится мошенническая атака. Не уточняя информацию в банке, заявительница продиктовала данные карты, пароли из сообщений и лишилась почти 553 000 рублей. Кроме этого злоумышленники оформили на ее имя кредит в размере 160 000 рублей и вывели эти деньги на свои счета. На следующий день злоумышленники также выяснили у нее данные банковских карт, принадлежащих мужу. С его карты им удалось похитить 205 000 рублей. Общий ущерб, нанесенный в результате преступных действий семейному бюджету, превысил миллион рублей.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото hotcreditka.ru