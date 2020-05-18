Жительницу Карелии лишили денег с помощью взломанного аккаунта

Очередной жертвой мошенников в Карелии стала 60-летняя жительница Суоярвского района. Женщина лишилась денег после общения в соцсети с подругой. Позже оказалось, что аккаунт был взломан, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Писавшая рассказала жертве, что некий банк проводит акцию и перечисляет своим клиентам деньги - по 4 тысячи рублей. Получить их было несложно - для этого требовалось назвать данные карты и коды из смс-сообщений. Жительница Карелии, соблазнившись возможностью получить легкие деньги, выполнила эти условия, после чего с ее карты списали 4 тысячи.

Полиция напоминает - передавать данные своих счетов никому нельзя. Банковские работники такую информацию никогда не запрашивают.