Житель Карелии взломал магазин и устроил прямо в нем застолье

Около полуночи 17 мая сотрудники Росгвардии Питкяранты получили сообщение о том, что в один из городских магазинов проник неизвестный. Через две минуты стражи порядка уже были у торгового заведения, сообщает пресс-служба ведомства.

На месте выяснилось, что некий мужчина разбил окно и через него залез в магазин. Там он взял с полок вино, водку и закуску и начал застолье прямо на месте. В этот момент его и задержали росгвардейцы.

Подозреваемым оказался 34-летний житель поселка Янис Питкярантского района. Мужчина был передан полиции, проводится проверка.