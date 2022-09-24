Жительницу Карелии избили за принятый телефонный звонок

В полицию Калевальского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее сестра стала жертвой преступления, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что 59-летняя пострадавшая во время семейного ужина приняла телефонный звонок от родственницы. Ее 62-летний сожитель, однако, подумал, что возлюбленной звонит какой-то мужчина, и несколько раз ударил ее кружкой. Женщина получила рассечение головы и глубокий порез груди. Пострадавшая сразу пошла к сестре, та вызвала скорую.

По факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Фото: unsplash.com