Житель Карелии два дня гулял на деньги приятеля

В Костомукше осужден 49-летний мужчина, которого обвиняли в краже денег с банковского счета. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, преступление было совершено в мае этого года. Установлено, что во время распития спиртных напитков осужденный взял у приятеля банковскую карту и два дня совершал с ее помощью покупки в магазинах и барах. Были потрачены почти 10 тысяч рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Фото: unsplash.com