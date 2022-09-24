24 сентября 2022, 10:13
Житель Карелии два дня гулял на деньги приятеля
В Костомукше местный житель осужден за хищение денежных средств с банковского счета
В Костомукше осужден 49-летний мужчина, которого обвиняли в краже денег с банковского счета. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, преступление было совершено в мае этого года. Установлено, что во время распития спиртных напитков осужденный взял у приятеля банковскую карту и два дня совершал с ее помощью покупки в магазинах и барах. Были потрачены почти 10 тысяч рублей.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Фото: unsplash.com