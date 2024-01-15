Жительница старинной деревни подготовила необычную выставку

Мария Николаевна Петровская, уроженка деревни Погранкондуши Питкярантского района, сейчас находится на пенсии и живет в своей малой родине. Свободное время она посвящает изучению карельского языка, местной топонимии, а также глубоко интересуется историей удивительной карельской деревни, которая стоит на побережье Ладожского озера.

Мария Николаевна считает, что очень важно сохранить память о родном крае, его жителях, важных событиях и развивать традиции. Мария в прошлом сотрудник музея Кижи, поэтому интерес к старине у нее профессиональный. В 2019 году у нее появилось еще одно увлечение – рисование. Она взяла в руки карандаш и начала изображать на бумаге все, что видит вокруг.

Особым вниманием самобытной художницы пользуются дома деревни Пограндуши, крепкие и совсем заброшенные.

«Каждый дом имеет свою историю. Истрия некоторых домов перешагнула столетний рубеж. Среди таких домов есть два «статусных»: дом Меркурьева и дом Аверкиевых. Они имеют статус объектов историко–культурного наследия начала ХХ века. Для наименования домов зачастую использовали фамилию проживающей в нем семьи. Иногда дом получал имя по прозвищу или по роду занятий жильцов. Основные характеристики домов сводятся к определениям: большой – маленький, старый — новый и красивый, если дом украшен резьбой. Средний возраст наших домов – 70 лет»,

— рассказала Мария Петровская.

Первое упоминание о деревне Пограндуши встречается в описаниях Водской пятины 1500 года. В тот год по именам были записаны 13 взрослых мужчин, жителей деревни.

Пограничная деревенька имеет непростую судьбу, изучением которой занимается Мария.

Выставка действует в читальном зале взрослого отдела библиотеки города Питкяранта (Питкярантский филиал генеалогического общества Карелии). Посетить ее может любой желающий до 15 февраля.