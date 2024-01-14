Жители центра Петрозаводска боятся быть отрезанными от поликлиники

Текст: Елена Малишевская

Сообщение министерства транспорта Карелии о предстоящем капитальном ремонте моста на улице Мерецкова взволновало многих петрозаводчан, живущих в центре города. Особенно представителей старшего поколения, привыкших экономить на поездках и на не очень дальние расстояния ходить пешком. Например, в поликлинику № 2, куда приписаны горожане, живущие на улицах Гоголя и Горького.

Относительно быстро добраться из центра пешком до второй поликлиники раньше было можно по Конюшенному мосту, соединяющему территорию у стадиона «Спартак» и улицу Калинина. Однако еще в марте прошлого года горожане этой возможности лишились: мобильная бригада Службы заказчика установила деревянное заграждение. Проход пешеходов через переправу ограничили после сообщений, появившихсяв соцсетях и СМИ о подмытии опор моста речными водами и угрозе его обрушения.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации Петрозаводска провели осмотр на месте и пришли к выводу, что угрозы жизни и здоровью пешеходов нет. Тем нем менее «были приняты превентивные меры, и установлено заграждение на время дальнейшего изучения ситуации». Через какое-то время горожане деревянное заграждение сломали и стали снова ходить по мосту. Служба заказчика поставила металлическое и запрещающий знак.

Это «время для дальнейшего изучения ситуации», мягко говоря, затянулось. С закрытитя моста прошло уже девять месяцев, и что в итоге «родили» городские власти?

«Проход через Конюшенный мост со стороны ул. Калинина временно ограничен в целях обеспечения безопасности граждан. Определена стоимость разработки проектной документации по капитальному ремонту/реконструкции мостового сооружения, а также рассчитана ориентировочная стоимость самих работ. В связи с ограниченностью средств бюджета Петрозаводского городского округа проводится работа по изыскиванию средств из вышестоящих источников. На текущую дату источник финансирования для выполнения работ не определен»,

- ответили на наш запрос в администрации Петрозаводска.

То есть денег нет, мост закрыт. Вроде как он безопасный, но в целях безопасности ходить по нему нельзя. И сколько еще это продлится, неизвестно.

Вторая возможность быстро дойти из центра до второй поликлиники — по мосту на Мерецкова. Но его тоже скоро собираются закрывать. А открыть после ремонта только 30 августа 2026 года.

«Мост имеет большое значение для Петрозаводска, соединяет районы города. Он был построен в 1963 году, а с 2017 года был признан аварийным, транспортное сообщение на сегодняшний день осуществляется, однако, общественный транспорт не ходит. Предстоит большой объем работ: демонтаж старого моста, переустройство сетей, ливневки, работы по благоустройству»,

- рассказали в минтрансе Карелии.

Республиканские власти обещают, что новый мост на Мерецкова станет шире, современнее, увеличится его гарантийный срок службы. Общая ширина моста после реконструкции составит 28 метров, длина - 151 метр. Ширина проезжей части моста будет составлять 16 метров и включать в себя две полосы движения в каждом направлении. Тротуары на мосту предусмотрены с обеих сторон проезжей части шириной три метра. Кроме того, в проект заложено обустройство велосипедных дорожек с обеих сторон моста шириной по полтора метра каждая.

«Сам мост станет еще и внешне красивым, подсветка сделает его одной из визитных карточек столицы, в разы увеличится его грузоподъемность и пропускная способность»,

- подчеркнули в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

Это все прекрасно, звучит многообещающе, но вот жильцы домов по улицам Гоголя и Горького почему-то не радуются.

«Я около сорока лет живу в районе Гоголя-Горького, знаю многих пожилых людей, их детей и внуков. С тех пор, как Конюшенный мост, через который проход в поликлинику занимал минут 15 летом (для молодежи 10 минут) перегородили, утром анализы пожилым сдать - чуть ли не на такси ехать приходится, а молодежь полчаса тратит. Теперь минимум на полтора года до поликлиники № 2 пешим ходом придется добираться через аварийную лестницу стадиона Спартак»,

- пишет нам Светлана Захарченко.

Так называемый Футбольный спуск от стадиона «Спартак» и летом выглядит грустно, а зимой ходить по нему могут только очень тренированные люди.

«По лестнице от Сбербанка вдоль стадиона могу ходить только летом, и то если сын сопроводит. Зимой ее вообще не одолеть, так как не чистят снег»,

- отмечает Светлана Захарченко.

Вот такая проблема вырисовывается у жителей центра Петрозаводска на ближайшие как минимум полтора года.

Конечно, ремонт мостов — важное и нужное дело. Но хорошо бы делать это так, чтобы горожане не сильно страдали. Например, по очереди: сначал закрыть и отремонтировать один мост, и только после его открытия другой. И уж точно при закрытии одной, а тем более двух переправ нужно продумывать транспортную и пешеходную логистику города. // Фото: администрация Петрозаводска, министерство транспорта Карелии.