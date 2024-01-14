Полдня потребовалось, чтобы вернуть воду в дома

Холодная вода постепенно возвращается в дома в Петрозаводске. Утром 14 января в ряде домов пропала холодная вода из-за заморозки.

Чтобы устранить неполадки потребовалось полдня. Люди сидели без воды с 8 утра, восстановить водоснабжения смогли лишь днем.

Как сообщили в ЕДДС, к 13 часам водоснабжение восстановили в доме №16 на Бесовецкой, к половине второго - в доме №10 на Восточной, к половине третьего – в доме №41 на Кутузова.

По другим адресам, где люди столкнулись с проблемой, а также по дому №19-а на Виданской к этому часу информации нет. // фото unsplash.com