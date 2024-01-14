Водопровод замерз в ряде домов Петрозаводска после крупной аварии

В Петрозаводске накануне ночью три водопроводные насосные станции (ВНС) были остановлены из-за повреждения на сетях. Восстановить из работу, согласно открытым данным Единой дежурно-диспетчерской службы, смогли в 03:40. После этого в трех крупных районах столицы Карелии отключили холодную воду.

«03:40. Отключение холодного водоснабжения: районы Октябрьский, Соломенное, Томицы»,

- отмечается в паблике ЕДДС. Причиной стало повреждение на центральных сетях и попытки их устранить. Восстановить подачу воды смогли в 8:00 часов в воскресенье. По словам жильцов одного из дома на Варкауса, из крана утром текла горячая вода коричневого цвета, а холодная - желтого.

С восьми часов утра жильцы ряда домов стали жаловаться в ЕДДС на проблемы с водой.

Во всех случаях обращений указана одна причина – заморозка ввода на сетях. Холодная вода пропала утром в домах №10 на Восточной улице, в домах №40, №52, 54-а на Октябрьском проспекте, на Бесовецкой, 16, в доме №19-а на Мурманской, в доме №50 на Правды, в доме №41 на Кутузова. // фото «Петрозаводск говорит»