Вопросы ЖКХ разберут на планерке в мэрии

15 января на традиционном совещании в мэрии обсудят работу коммунальных служб и деятельность некоммерческого фонда «Новое образование».

Действующий председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова расскажет о работе коммунальных служб. В новом году в городе практически в каждом районе возникают аварийные ситуации – прорывы, течи, отсутствие воды, тепла и света.

В Сети будет доступна прямая трансляция совещания. Регистрация присутствующих и запись спикеров проводится перед началом мероприятия. // фото «Петрозаводск говорит»