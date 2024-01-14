Энергетики предупредили о массовых отключениях электричества в Карелии

С понедельника в ряде населенных пунктов Карелии вновь будет пропадать свет.

Как сообщили в прионежской сетевой компании, энергетики проводят мероприятия по выполнению ремонтной программы на 2024 год, для некоторых работ требуется временно отключать линии электропередачи и подстанции.

С 15 по 21 января временные отключения возможны в Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском и Пряжинском районах. График отключений можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com/ Diz Play