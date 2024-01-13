Модульные вокзалы начнут устанавливать в России

Модульные вокзалы производят в Петербурге и Чечне. Как пояснили в РЖД, на их сборку требуется всего четыре дня. Железнодорожники планируют установить 15 таких конструкций, сообщает РИА Новости.

Модульный вокзал представляет собой каркас из прессованного бруса. Для него не требуется капитальный фундамент. Конструкция может прослужить долгое время. Также РЖД собирают композитные платформы.

Летом прошлого года в компании сообщали об открытии капсульных вокзалов. Первый появился на станции Шарташ в Екатеринбурге. Он оснащен туалетами, кассовой зоной, залом ожидания, мини-кофейней, бесплатным Wi-Fi и USB-розетками. // фото freepik.com/ Montypeter