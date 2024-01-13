Лед на реке на севере Карелии взорвали саперы

Несколько дней в Беломорске гремели взрыва. Саперы подрывали лед на реке Выг. Зажор удалось ликвидировать. Вода стала свободно проходить.

«Всего произведен 121 подрыв ледового покрытия реки. Израсходовано более 100 кг взрывчатки»,

- сообщили в карельской поисково-спасательной службы.

В результате уровень воды в реке Выг снизился на 40 см. // фото скриншот / видео из VK-паблика «Карельская поисково-спасательная служба»