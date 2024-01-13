13 января 2024, 15:38
Лед на реке на севере Карелии взорвали саперы
Уровень воды в Беломорске удалось снизить
Несколько дней в Беломорске гремели взрыва. Саперы подрывали лед на реке Выг. Зажор удалось ликвидировать. Вода стала свободно проходить.
«Всего произведен 121 подрыв ледового покрытия реки. Израсходовано более 100 кг взрывчатки»,
- сообщили в карельской поисково-спасательной службы.
В результате уровень воды в реке Выг снизился на 40 см. // фото скриншот / видео из VK-паблика «Карельская поисково-спасательная служба»