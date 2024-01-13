Девушка-инвалид из барака выиграла битву с чиновниками

Девушка–инвалид несколько лет самостоятельно боролась за право жить в человеческих условиях. Надя Шпакова с мамой жили в доме–развалюхе, который был дважды признан аварийным. Крыша течет, на стенах плесень, под полом находится содержимое выгребных ям.

Комната Надежды обустроена так, чтобы девушке было удобно самостоятельно себя обслужить: попить чай, сходить в туалет (в ведро) и помыться (в тазике). В доме нет водопровода, а источником обогрева служила печь, которую сложила ее мама Елена Николаевна. В квартире зимой стоит такой холод, что вода в ведрах превращается в лед.

Проживание в таких жутких условиях пагубно влияет на состояние здоровья девушки. Ее мама устала разрываться между домом, работой, переживаниями о здоровье дочери и бессмысленной борьбой с чиновниками. После того, как история девушки-инвалида из Святозера была опубликована на нашем сайте «Петрозаводск говорит» и в других СМИ, она попала в поле зрения председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Республиканская прокуратура организовала проверку после публикации, и у обитателей аварийного дома появилась слабая надежда переехать в новое жилье в поселке Святозеро. Но пока Надя лежала в больнице,чиновники из Пряжи в очередной раз отказали в предоставлении девушке-инвалиду новой квартиры.

В этом году к решению самой насущной проблемы Шпаковых подключился и «Народный фронт»... Но вот наконец-то квартирный вопрос после нескольких лет ожидания решился: семье Шпаковых выделена благоустроенная квартира в Пряже.

«Горжусь ли я тем, что дошла до самого конца? Наверное, впервые в жизни, я действительно горда. Мелочи, которые окружают сейчас нас и кажутся непосильными, просто ничто, по сравнению с тем, какую гору я преодолела. Я была не одна, и безумно благодарна тем, кто был рядом все это время»,

— говорит Надежда Шпакова.

Сейчас Надя и Елена Николаевна пакуют вещи. Они готовятся переехать в новую квартиру.