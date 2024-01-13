Жильцы дома в Петрозаводске уже две недели остаются без воды

Жильцы дома по адресу ул. Боровая, 34 уже две недели - с 1 января - маются без воды. Дом 1933 года постройки еще десять лет назад был признан аварийным. Однако сроки расселения все время передвигались, теперь вроде как до 2026 года. Хотя жильцов муниципальных квартир мэрия все-таки расселила, а вот собственники квадратных метров остаются жить в доме ужасов.





Внук Александры Рудольфовны моет руки на улице снегом. Его мама и бабушка ходят по соседям с канистрой - просят набрать воды.

Сотрудники "ПетроГИЦ" - управляющей компании, обслуживающей этот дом, приехали только 8 января, походили, почесали в затылках, сказали, что они не могут проникнуть в квартиру на первом этаже, в которой никто не живет, и уехали.

Стены и полы в этом доме давно прогнили. Дыры в подъезде залатаны какими-то хилыми досками. Кровля протекает.

В таких условиях живут петрозаводчане в XXI веке. Бог с ними, с праздниками, они приходят и уходят. Люди остаются один на один со своими коммунальными проблемами.