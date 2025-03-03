Жительница Петрозаводска стала жертвой преступления в кафе

В полицию Петрозаводска обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой преступления в кафе - у женщины украли мобильный телефон, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 32-летний мужчина. Более десяти лет назад он уже привлекался к уголовной ответственности. Выяснилось, что хозяйка мобильника ненадолго оставила его в туалете увеселительного заведения. Мужчина увидел гаджет и забрал его себе для личного пользования.

Похищенный телефон изъят и будет возвращен заявительнице. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о краже. Выясняются обстоятельства случившегося.