03 марта 2025, 12:32
Трактор вытащил из кювета перевернувшийся легковой автомобиль
В аварии в Пряжинском районе никто не пострадал
фото vk.com/club210308044?w=wall-210308044_1829
Легковой автомобиль не удержался на дороге 86-К 10 Петрозаводск – Суоярви. На 61 километре транспортное средство съехало в снежный кювет и опрокинулось на крышу.
Спасатели и дорожные службы привлекали для ликвидации аварии в Пряжинском районе утром 3 марта.
Легковушку вытащили из снега, поставили на все четыре колеса, отключили аккумуляторную батарею. В результате дорожного происшествия никто не пострадал.
Напомним, вечером 2 марта в Сортавале легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.