Трактор вытащил из кювета перевернувшийся легковой автомобиль

Легковой автомобиль не удержался на дороге 86-К 10 Петрозаводск – Суоярви. На 61 километре транспортное средство съехало в снежный кювет и опрокинулось на крышу.

Спасатели и дорожные службы привлекали для ликвидации аварии в Пряжинском районе утром 3 марта.

Легковушку вытащили из снега, поставили на все четыре колеса, отключили аккумуляторную батарею. В результате дорожного происшествия никто не пострадал.

Напомним, вечером 2 марта в Сортавале легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.