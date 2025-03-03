Стала известна судьба пропавшей в Петрозаводске 23-летней девушки

Пропавшая в Петрозаводске 23-летняя девушка найдена живой. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, молодая горожанка пропала 28 февраля. С этого дня о ее судьбе ничего не было известно. Информация о поисках девушки публиковалась на нашем сайте в воскресенье, 2 марта.

Волонтеры не уточнили, где и при каких обстоятельствах была обнаружена пропавшая. Также в поисковом отряде не стали распространяться насчет того, где девушка пропадала в течение трех дней.